Дотримуйтеся визначеного алгоритму

Відповідно до пункту 30.1 статті 30 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова пільга — передбачене податковим та митним законодавствами звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1233.

Постановою Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018 року за номером 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1233», яка набрала чинності першого січня 2020 року, внесено зміни до згаданого порядку за номером 1233, згідно з якими суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори в зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контрольному органу в строки, встановлені ПКУ.

Розрахунок не сплачених до державного бюджету сум ПДВ за операціями з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування, здійснюється відповідно до пункту 3 розділу V прим.1 Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, за алгоритмом:

сума ПП = V пост. зв. х 20% — (V прид. з ПДВ 20% + V прид. з ПДВ 7% + V прид. з ПДВ 0%/зв.) х 20%, де:

сума ПП — сума ПДВ, не сплачена до бюджету в зв’язку з отриманням податкової пільги;

V пост. зв. — обсяги операцій із постачання на митній території України товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ (із розд. I «Податкові зобов’язання» декларації (або уточнювального розрахунку));

V прид. з ПДВ 20% — обсяги операцій із придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування ПДВ, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за основною ставкою, які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ;

V прид. з ПДВ 7% — обсяги операцій із придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування ПДВ, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за ставкою 7 відсотків, які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ;

V прид. з ПДВ 0%/зв. — обсяги операцій із придбання товарів/послуг, необоротних активів, які звільнені від оподаткування та/або оподатковуються за ставкою 0 відсотків, які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)).

Обсяги операцій із придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без ПДВ), що використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, не враховуються в такому розрахунку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області