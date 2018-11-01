Разом дбати про зміцнення фінансової бази місцевих громад

Під час засідання колегії Тернопільської обласної державної адміністрації перший заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Мельник проінформувала присутніх про виконання обласного бюджету за дев’ять місяців 2018 року. Вона зокрема зазначила, що в січні-вересні цього року платники податків Тернопільської області сплатили понад 2,5 мільярда гривень податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на фіскальні органи.

Порівняно з січнем-вереснем 2017 року доходи місцевих бюджетів зросли на 503,2 мільйона гривень або на 24,8 відсотка. Доходи обласного бюджету забезпечено в сумі 393,1 мільйона гривень. Прогнозні показники виконано на 105,7 відсотка. Доходи бюджетів міст обласного значення за дев’ять місяців зросли до відповідного торішнього періоду на 23,9, бюджети районів — на 29, бюджети ОТГ — на 29,5 відсотка. Тобто фінансова база об’єднаних територіальних громад із року в рік зміцнюється, а найвищі темпи росту надходжень по ОТГ свідчать про ефективність децентралізаційних процесів.

В умовах постійно зростаючих соціально-економічних запитів громадян та для забезпечення ефективного регіонального розвитку необхідні потужні фінансові ресурси на місцевому рівні, — підкреслила Марія Василівна. — Резерви додаткових надходжень до місцевих бюджетів чималі, для їхнього реального залучення необхідно насамперед підвищити мотиваційну складову в діяльності органів управління місцевих громад, а також посилити рівень координації та співпраці контролюючих органів.

Незважаючи на розширення джерел надходжень до бюджетів громад, найбільшу частку в структурі доходів місцевих бюджетів продовжує займати податок із доходів фізичних осіб. У січні-вересні його надходження склали 1,7 мільярда гривень. Або 67,3 відсотка загальних надходжень, з якого частка сплати бюджетними установами та організаціями становить 39,6 відсотка. Решта — комерційними суб’єктами господарювання.

Розпис доходів місцевих громад із податку на доходи фізичних осіб виконано на 107,2 відсотка (плюс 114,8 мільйона гривень). Порівняно з січнем-вереснем 2017 року надходження ПДФО до місцевих бюджетів збільшилися на 372,8 мільйона гривень або на 28%.

Перший заступник начальника обласного фіскального відомства також зауважила, що резерви додаткових надходжень податку передусім пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня. Тенденція щодо збільшення кількості офіційно працевлаштованого населення продовжується і цього року. Значною мірою цьому сприяли законодавчі зміни стосовно посилення відповідальності за порушення трудового законодавства. Згідно з даними звітності з ЄСВ за вересень 2018 року кількість найманих працівників в області, які отримували заробітну плату, зросла на 4,5 тисячі осіб або на 2,4 відсотка порівняно з відповідним торішнім періодом.

Пожвавився і процес оформлення трудових відносин. Зміни в політиці не сприйняття «тіньової зайнятості» вплинули на свідомість підприємців стосовно оформлення трудових відносин зі своїми найманими працівниками. У вересні за повідомленнями про прийняття працівників на роботу укладено 8895 трудових договорів, за 26 днів жовтня — 9594 (за 26 днів вересня — 7015; приріст склав 36,8 відсотка). Позитивними є зрушення і в реєстрації підприємницької діяльності.

Завершуючи виступ, Марія Мельник наголосила на важливості поновлення грошової нормативної оцінки. Адже це дасть можливість місцевим громадам збільшити надходження плати за землю щонайменше в 1,5-2,5 рази. Також варто провести інвентаризацію з метою встановлення нерухомого майна, яке фактично використовується, однак документи на введення в експлуатацію відсутні. Крім цього, необхідно спільно подбати про збільшення надходжень акцизного податку з роздрібного продажу алкогольних та тютюнових виробів і вжиття відповідних заходів щодо боротьби з тіньовим обігом підакцизної продукції.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області