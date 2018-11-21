Сам собі зробив подарунок

Хто з наших дітлахів не любить подарунки? І в день Святого Миколая, щойно прокинувшись, відразу під подушку заглядають, і перед іменинами не можуть дочекатися, чим же їх порадують рідні.

Сказане, звісно, стосується і тринадцятирічного тернопільця Владислава Кустру. З тією хіба різницею, що в свої тринадцять і два тижні шаховий першорозрядник, для якого древня гра із захоплення вже давно перетворилася на надзвичайно серйозне заняття, навчився сам собі робити дарунки до душі. Першої неділі листопада, скажімо, відклав святкування дня народження до завершення в прес-клубі «ВЖ плюс» шахового бліцу на призи видавництва «Підручники і посібники». Після завершення турніру настрій ще більш покращився. Набрати сім очок з одинадцяти можливих і розділити п’яте-десяте місця в компанії більш ніж сорока дорослих — гідний результат.

Не принесла загалом розчарування і проведена через тиждень традиційна осіння першість передплатників «ВЖ плюс» зі швидких шахів. Адже тільки йому та ще одному з понад трьох десятків учасників удалося звести до нічиєї партію з переможцем, кандидатом у майстри спорту Богданом Мазурчаком. Хоча і відчував, що в двобоях з іншими кандидатами міг зіграти краще та в підсумку набрати більше, аніж половину від можливої кількості балів.

Але навіть про відносні невдачі спортсмени загалом і шахісти зокрема прагнуть забути завдяки новим перемогам. Тому минулої неділі, коли знову ж таки в прес-клубі «ВЖ плюс» відбулася осіння першість дітей передплатників газети, Влад ні на мить не дозволив собі послаблень. Тож ні для головного судді Валерія Трембача, ні для інших присутніх у залі фахівців шахового мистецтва не став несподіванкою його тріумф у турнірі за швейцарською системою в сім турів. Жодному із суперників не залишив шансів хоча би на нічию.

Натомість у боротьбі за друге місце найсильнішого визначили лише додаткові показники. Зігравши в третьому турі між собою внічию, ще один першорозрядник Іван Івкевич із Почаєва і другорозрядник Олександр Прохоров далі по черзі поступилися лише майбутньому переможцеві — по 5,5 очка із семи можливих. А це означало, що титул віце-чемпіона дістався Іванові, в якого вищий коефіцієнт Бухгольца. Четвертим фінішував Богдан Цимбалістий, який відстав від них на очко. А ще одна призерка цьогорічного Літнього кубка дітей передплатників «ВЖ плюс» зі швидких шахів Христина Білоус у боротьбі за п’яте призове місце також за додатковими показниками випередила двох інших конкурентів, які набрали по 4 бали.

Усі учасники турніру нагороджені грамотами, пам’ятними і солодкими призами від редакції газети, літературою на шахову тематику від ветерана древньої гри, тернопільця Володимира Чигиря, а лауреати — ще й преміями.

На фото: під час осінньої першості дітей передплатників «ВЖ плюс» зі швидких шахів; лауреати турніру (справа наліво) у верхньому ряду — чемпіон Владислав КУСТРА, Богдан ЦИМБАЛІСТИЙ, у нижньому — Олександр ПРОХОРОВ, Христина БІЛОУС, Іван ІВКЕВИЧ.

Фото Василя БУРМИ