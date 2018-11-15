Тернополяни можуть перевіряти, чи мають ліцензії міські маршрутки

«Укртрансбезпека» відкрила про ліцензії транспортних засобів, які перевозять пасажирів і вантажі.

За інформацією Opendatabot.ua, тепер кожен пасажир може дізнатися про те, чи має ліцензію маршрутка, в якій він їде. Для цього необхідно сфотографувати номер транспорту і надіслати фото або ввести номер вручну на Opendatabot. Через деякий час можна отримати всю необхідну інформацію.

За даними порталу, в Україні нині мають ліцензії 89714 маршруток на перевезення пасажирів. Найпопулярніші марки – БАЗ, БОГДАН та ПАЗ.

Скріншот із Data.gov.ua