Авто, Вибір редакції, Головне, Новини, Тернопіль, Україна

Тернополяни можуть перевіряти, чи мають ліцензії міські маршрутки

15.11.201815.11.2018
Тернополяни можуть перевіряти, чи мають ліцензії міські маршрутки

«Укртрансбезпека» відкрила про ліцензії транспортних засобів, які перевозять пасажирів і вантажі.

За інформацією Opendatabot.ua, тепер кожен пасажир може дізнатися про те, чи має ліцензію маршрутка, в якій він їде. Для цього необхідно сфотографувати номер транспорту і надіслати фото або ввести номер вручну на Opendatabot. Через деякий час можна отримати всю необхідну інформацію.

За даними порталу, в Україні нині мають ліцензії 89714 маршруток на перевезення пасажирів. Найпопулярніші марки – БАЗ, БОГДАН та ПАЗ.

Скріншот із Data.gov.ua