Тільки на нові рахунки

Тернопільське управління головного управління ДФС у Тернопільській області звертає увагу платників податків, органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових та інших органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. З 11 вересня 2018 року функціонують нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998).

Інформацію про реквізити нових рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів Тернопільської області розміщено на веб-стрінці головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області в рубриці «Реквізити рахунків» [www.treasury.gov.ua/reg/control/ter/uk/index]).

Кошти, які сплачуватимуться платниками податків на рахунки за старими реквізитами, не будуть зараховуватися до бюджетів, а повертатимуться платникам.

Із метою забезпечення повноти та своєчасності розрахунків з бюджетами та недопущення виникнення в платників області податкового боргу, при сплаті податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів у платіжних документах необхідно зазначати реквізити нових рахунків (МФО 899998).

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників або за телефонами: 43-46-10, 43-46-46.

Фото Тернопільського управління ГУ ДФС у Тернопільській області