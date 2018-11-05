Торішній показник перевищили на третину

Протягом січня-жовтня 2018 року до зведеного бюджету надійшло п’ять мільярдів гривень платежів, що контролюються ДФС. Це на 1 мільярд 154,6 мільйона або на 29,5 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період.

Прогнозний показник виконано на 103,4 відсотка. Додатково надійшло 168 мільйонів гривень. Лише в жовтні внесок платників Тернопільщини склав 639,8 мільйона гривень платежів, що на 145,1 мільйона або на 29,3 відсотка більше, ніж торік.

Надходження до державного бюджету за десять місяців цього року сягнули 2 мільярдів 139,4 мільйона гривень. Порівняно з торішнім періодом надходження збільшилися на 565,3 мільйона гривень. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 987,7 мільйона гривень податку на додану вартість, 204,6 мільйона податку на прибуток (без великих платників податків), 36,1 мільйона акцизного податку.

Доходи місцевих бюджетів з початку року склали 2 мільярди 923,9 мільйона гривень, що на 156,1 мільйона більше від очікуваного. Порівняно з січнем-жовтнем минулого року забезпечено приріст коштів на 589,4 мільйона гривень або на 25,2 відсотка. Сплачено 1 мільярд 940,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 474,6 мільйона єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, 91,4 мільйона акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області