У чорних, здається, проблеми

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» читачі визначилися з вісімнадцятим ходом чорних. Одним із перших свій варіант запропонував срібний призер нещодавньої осінньої першості дітей передплатників нашої газети зі швидких шахів Іван Івкевич із Почаєва: 18… Тa8—d8!?

Юного першорозрядника підтримали тернопільці Ігор Чайка з Ігорем Пастернаком, Богдан Буковський із Козової, Арсен Фастовець, Тетяна Борисяк, Олександр Кислий з Теребовлі, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Анатолій Галяс із Почаєва, Володимир Люба із Житомира, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького та Мирон Постолан із Жукова Бережанського районів.

Натомість пропозиція просунути чорного пішака на поле c5 і цим урятувати його від загибелі, яку відстоювали Станіслав Суханицький з Лубен на Полтавщині, Марко Кміть із Тернополя, Валентин Гулька із Чорткова і Тимур Кая з турецького Стамбула, залишилася в меншості.

І. ХАБІНЕЦЬ – ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Тa8—d8 Фf4:c7, …?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найбільш активних учасників очікують нагороди. Свій варіант дев’ятнадцятого ходу чорних до понеділка, 3 грудня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. Є, звісно, час надіслати свій варіант і поштою.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

Мат за три ходи

Шановні читачі! Хто має в своїй шаховій скарбничці цікаві комбінації, партії, закінчення, прошу поділитися ідеями з іншими, приславши їх на адресу редакції. Найбільш цікаві обов’язково надрукуємо.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел