Всеукраїнські старти метальників

Минулих вихідних у Мукачеві вперше відбулися Всеукраїнські змагання з метань пам’яті заслуженого тренера України Євгена Сюча. Саме уродженець Закарпаття Євген Васильович Сюч першим у світі науково обґрунтував і запровадив сучасну техніку метання молота з чотирьох обертів.

Вшанувати пам’ять новатора, якого вже більше чверть століття немає серед нас, з’їхалися понад сто легкоатлетів із тринадцяти областей і столиці держави. Напрочуд гарна осіння погода, належний рівень організації змагань допоміг багатьом метальникам показати високі результати.

Дуже вдало виступили і юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ, які тренуються під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського. В старшій юнацькій віковій групі друге місце в штовханні ядра вибороли Вікторія Мітюрьова і Андрій Жук. А Вікторія відзначилася ще й у метанні диску, фінішувавши третьою.

Постаралися не підвести і молодші. Передусім срібна призерка змагань з метання спису Дарина Мостова, якій підкорився високий результат і в штовханні ядра — четверте місце. Також відразу за призерами в метанні спису фінішував Степан Петришин, а в штовханні ядра — Олексій Навроцький.

У всеукраїнських змаганнях у Мукачеві взяв участь і вихованець ДЮСШ Тернопільського району Юрій Брода. В суперечці штовхальників ядра старшої вікової групи підопічний Володимира Назарка посів п’яте місце.

На фото: тренер Тернопільської ОДЮСШ Галина ШМУЛЯЄВА (друга зліва) разом зі своїми підопічними, призерами Всеукраїнських змагань із метань пам’яті Євгена Сюча Андрієм ЖУКОМ, Дариною МОСТОВОЮ і Вікторією МІТЮРЬОВОЮ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу