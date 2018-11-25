Запрошують на семінар

Головне управління ДФС у Тернопільській області спільно з аудиторською фірмою «ТОВ «Тер Аудит» у четвер, 29 листопада 2018 року, проведуть семінар. Його тема — «Новації податкового законодавства».

Зокрема, йтиметься про податкові накладні, особливості обліку та оподаткування господарських операцій, податкові спори та інші інструменти автоматизації бухгалтерського обліку.

Семінар відбудеться за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1, зал засідань колегії ГУ ДФС в області.

Початок — об одинадцятій ранку. Реєстрація — з 10 години 30 хвилин.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області