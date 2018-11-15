Звітує митниця

У жовтні 2018 року Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету України перераховано 136,9 мільйона гривень, що на 29,9 мільйона або на 28 відсотків більше порівняно із торішнім жовтнем. За аналогічний період 2017 року адміністровано 107 мільйонів гривень.

Сплачено, зокрема, 117,6 мільйона гривень податку на додану вартість (на 28,2 мільйона або на 32 відсотки більше, ніж торік у жовтні), 13,6 мільйона гривень мита, (на 3,5 мільйона або 35 відсотків більше), 5,3 мільйона гривень акцизного податку (на 1,9 мільйона або на 56 відсотків більше), 351,4 тисячі гривень плати за здійснення митних формальностей та інших платежів (на 85 тисяч або 32 відсотки більше).

Найбільш значні надходження в жовтні — від сплати при митному оформленні транспортних засобів, у тому числі легкових автомобілів громадянами. Забезпечено надходження 23,1 мільйона гривень податків (17 відсотків від загальної суми). Порівняно з минулим роком збільшення суми становить 3 мільйони гривень (15 відсотків). У тому числі громадяни сплатили 15 відсотків від адміністрованої суми (20,5 мільйона гривень) платежів. Порівняно з минулим роком — збільшення надходжень на 4 мільйони гривень або 24 відсотки (кількість ввезених транспортних засобів зросла на 131 одиницю, однак цього року ввезено сім електромобілів; загалом же зі сплатою податків ввезено на 124 автомобілі більше).

Серед факторів, які вплинули на збільшення надходжень, також оформлення сільськогосподарської техніки та частин до неї (всього сплачено 19,9 мільйона гривень), сезонна активізація імпорту риби та морепродуктів (у жовтні сплачено 12,0 мільйона або 9 відсотків від адміністрованої суми податків), ввезення значної кількості мінеральних добрив (у жовтні завезли 4,5 тисячі тонн або 36 відсотків від ваги оподаткованого імпорту; при цьому сплачено 7,1 мільйона гривень податків).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області