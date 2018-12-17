Або разом мають право, або окремо

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років, то кожен з батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за ділянки, що належать їм на правах приватної власності.

Вид і розмір земельних ділянок, щодо яких застосовується пільга, визначені пунктом 281.2 статті 281 Податкового кодексу України. Якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку пропорційно своїй частці є кожен з батьків.

Якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і її поділ не проводився, то платником податку є один з батьків, який і може скористатися пільгою.

Фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області також нагадали, що для отримання пільги щодо сплати земельного податку фізична особа має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки до першого травня поточного року письмову заяву довільної форми. Так само, як і документ, що посвідчує її право на пільгу — посвідчення батьків багатодітної сім’ї, які виховують трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області