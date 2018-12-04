Аби не втрачати часу

Із 25 листопада почали діяти закони, які встановили нові правила для розмитнення та перебування в Україні автомобілів на іноземній реєстрації. У зв’язку з цим до Тернопільської митниці ДФС щоденно надходять численні дзвінки-звернення від громадян з приводу роз’яснення цих законодавчих новацій.

Саме тому фахівці митної служби постаралися дати відповіді на актуальні запитання, з якими найчастіше до них звертаються власники автомобілів на іноземній реєстрації.

Які документи потрібно подати для митного оформлення авто, ввезених в Україну з Литви, Польщі, Болгарії, Німеччини в режимі тимчасового ввезення; в режимі транзиту; в яких транзит прострочений; у яких транзит не прострочений; які будуть увозитися з Європи згідно з новим Законом?

В усіх загаданих випадках разом з митною декларацією на транспортний засіб (оформлюється митним брокером), що декларується в режим імпорту (вільний обіг), подаються такі основні документи:

— реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

— документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися і декларувати (зазвичай, це доручення);

— рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності).

На якій митниці можна розмитнити транспортний засіб, який вже є в Україні або який тільки планується ввезти в Україну?

Митне оформлення — в будь-якій митниці України. Адреси і реквізити конкретних місць оформлення можна знайти на субсайті територіальних органів ДФС регіонів у розділі «Митниця» або на сайті ДФС України.

Чи можна не виїжджати з України, а здійснити митне оформлення в митниці свого регіону?

Можна не виїжджати. Необхідні документи потрібно пред’явити, як і транспортний засіб, у будь-яку митницю.

Чи може бути авто заявлене в режим «імпорт» особою, яка не перетинала на ньому кордон?

Може бути заявлене особою, яка не перетинала митний кордон. За умови подання документів, що підтверджують право власності цієї особи на транспортний засіб або право ним розпоряджатися та декларувати (доручення).

Чи може скористатися знижкою протягом 90 днів людина, яка вже розмитнила таке авто?

Ні. Знижка протягом 90 днів, тобто, коефіцієнт 0,5 при сплаті акцизного податку, може бути застосована при оформленні громадянином лише одного легкового транспортного засобу. Один транспортний засіб може бути оформлений тільки один раз. Якщо автомобіль вже був оформлений митницею раніше та сплачені платежі, то оформити цей же автомобіль ще раз і скористатися знижкою (коефіцієнт 0,5) неможливо.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області