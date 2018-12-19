Актуальні публічні запити

Протягом одинадцяти місяців року, що минає, до територіальних органів ДФС області надійшло 73 інформаційні запити. На сімнадцять більше аналогічного торішнього періоду.

Більшість (42 запити) відіслана електронною поштою. Ще 31 — поштою. Щодо категорії абонентів, то від мешканців Тернопільщини зареєстровано 35-ть, від юридичних осіб — 23 запити. Ще одинадцять — від засобів масової інформації, три — від об’єднань громадян без статусу юридичної особи. Останній же запит отримано від інших органів виконавчої влади — розпорядників інформації.

Запитувачі цікавилися інформацією про доходи та сплачені податки суб’єктів господарювання, наявністю податкового боргу, поданням звітності, використанням реєстраторів електронних систем у громадському транспорті, суб’єктами підприємницької діяльності. А також наданням інформації про наявність найманих працівників у приватних підприємців, роботою комісій ДФС в області, нелегальними автозаправними станціями.

Розгляду 73 запити, фахівці фіскальної служби в області задовольнили та надали вичерпні відповіді на 53 з них. А відмовили в наданні інформації по 17 запитах. Ще три запити надіслані належному розпоряднику інформації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області