Без порушення термінів

Протягом січня-листопада 2018 року до органів головного управління ДФС у Тернопільській області надійшло 111 письмових звернень від 241 громадянина, в тому числі п’ять — колективних. Із них 105 заяв та шість скарг.

Більшість письмових звернень надійшло до ДФС в області — 67 заяв. До Тернопільського управління громадяни вирішили за необхідне спрямувати 24 звернення, ще по дві заяви — до Кременецького і Чортківського управлінь. На адреси ж Козівського і Теребовлянського управлінь звернень не надходило.

Письмово до органів ДФС області звернулися по три пенсіонери і робітники, два підприємці, а також — селянин, служитель релігійної організації, журналіст, тринадцять працівників органів ДФС. Соціальний же стан ще 217-ти авторів звернень не визначено.

Із отриманих письмових звернень у встановлений законом термін розглянуто 110. Ще одне звернення перебуває на виконанні, оскільки його термін розгляду ще не настав.

За результатами розгляду 110 письмових звернень фахівці територіальних органів ДФС Тернопільщини надали роз’яснення на одинадцять заяв. Ще 28 звернень не підлягали розгляду. А 62 звернення вирішено позитивно. Надіслано за належністю вісім 8 звернень. Окрім того, одне звернення повернуто авторові відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Фото відділу комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області