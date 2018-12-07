Чому б не дати шах ферзем

Триває шахова партія між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс». Причому перед дев’ятнадцятим ходом чорних географія останніх відчутно розширилася.

У нових гравців, як, зрештою, і в старожилів, шалену підтримку отримав шах ферзем на d1. Із дебютантів за нього висловилися Віталій Гринько із Харкова, Апекс Блацк з Гайсина Вінницької, В’ячеслав Хоменко з Первомайська Миколаївської областей, Софія Кучер з Тернополя. А з добре вже знайомих прихильників древньої гри — Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, тернопільці Сергій Гап’юк, Ігор Чайка, Марко Кміть, Тиму Кая з турецького Стамбула, Богдан Буковський із Козової, Станіслав Суханицький з Лубен на Полтавщині, Тетяна Борисяк, Олександр Кислий, Арсен Фастовець із Теребовлі.

На другому ж місці оригінальний хід 19… Тf8—c8!? Його запропонували Мирон Постолан із Жукова Бережанського району, Петро Запорожець з Байківців Тернопільського району, Василь Павлюк з Коломиї Івано-Франківської області, Ярослав Понятишин із Хмельницького. Однак пропозицію спростити гру більшість, як ви вже знаєте, не прийняла. Інші ж продовження набрали ще менше голосів.

І. ХАБІНЕЦЬ – ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Тh8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1 …?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найбільш активних учасників очікують нагороди. Свій варіант двадцятого ходу чорних до понеділка, 17 грудня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. Є, звісно, час надіслати свій варіант і поштою.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

В одній із бліц-партій автора цих рядків знайшовся несподіваний та етюдний рятунок.

Хабінець — Щупак, 1985 рік

Шановні читачі! Хто має у своїй шаховій скарбничці цікаві комбінації, партії, закінчення — прошу поділитися ідеями з іншими, надіславши їх на адресу редакції. Найцікавіші обов’язково надрукуємо.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел