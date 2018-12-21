Чотири варіанти двадцятого ходу

У шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні визначилися з двадцятим ходом. Думки читачів цього разу розділилися між продовженнями: 20… Фd1–d7, 20… Фd1–d5, 20… Тd8—d7, 20… Фd1–d2.

Переміг останній із цих варіантів. За нього свої голоси віддали Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Ігор Чайка, Марко Кміть, Матвій Чорний із Тернополя, Богдан Буковський із Козової, Олександр Кислий, Тетяна Борисяк, Арсен Фастовець із Теребовлі, Володимир Люба із Житомира, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Тимур Кая з турецького Стамбула, Валентин Гулька з Чорткова.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Th8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7 … ?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найбільш активних учасників очікують нагороди. Свій варіант 21-го ходу чорних до вівторка, 8 січня 2019 року, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. Є час надіслати свій варіант і поштою.

Щиро вітаю Вас із прийдешніми Новим роком і Різдвом Христовим! Свята ці завжди загадкові, несуть очікування чогось таємничого і незвіданого. Але справжні шахісти і під час них не повинні забувати про шахи.

Тож пропоную новорічно-різдвяні завдання на логіку.

Завдання №1

Якщо шахіст протягом року зіграв 99 партій і всі, окрім дев’яти, програв, то скільки партій програв шахіст?

Завдання №2

Коли шахова партія продовжується без короля на шахівниці?

Завдання №3

З якої шахівниці не можна зняти ні однієї фігури?

Завдання №4

Під час виступу в турнірах:

якщо шахіст виграв партію чорними і чотири білими, то: 1+4=5;

якщо шахіст виграв дві партії чорними і п’ять білими, то: 2+5=12;

якщо шахіст виграв три партії чорними і шість білими, то: 3+6=21;

якщо шахіст виграв вісім партій чорними і одинадцять білими, то: 8+11=?

Запитання: скільки всього партій зіграв шахіст у четвертому турнірі?

Чи можуть урятуватися білі?

Успіхів у новому році.

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел