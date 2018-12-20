Фестиваль бігу у Львові

Близько п’яти сотень атлетів узяли участь у проведеному в легкоатлетичному манежі Львова «Фестивалі бігу—2018». Під час дводенних традиційних всеукраїнських змагань юнаки і дівчата віком до сімнадцяти років головним чином із західних областей нашої держави продемонстрували свою майстерність на дистанціях від 50 до 1000 метрів, а юніори — ще й на одну милю.

Збірна Тернопільщини, до складу якої увійшли вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл із Бережан і Тернопільського району, а також двох навчальних спортивних закладів з обласного центру, без нагород теж не залишилася. Передусім знову підтвердила свій високий рівень чемпіонка України з Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут. У бігу на 1000 метрів підопічна Володимира Дуди зупинила хронометр на позначці 3 хвилини 15,35 секунди, впевнено перемігши конкуренток.

Два призових місця вибороли спринтери заслуженого тренера України Михайла Васірука з Тернопільської ОДЮСШ. У перегонах юніорів на 60 метрів першим дістався фінішу Назарій Флисник — 7,25 секунди. А Данило Буженін у суперечці юнаків на 100 метрів став третім — 11,3 секунди.

Дві бронзові медалі завоювали також вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які долали 300 метрів. Підопічна Наталії Гавронської Вікторія Драгунцова завершила відрізок із часом 43,80 секунди, а Максим Клименко, яким опікується мама Олена Клименко, фінішував через 39,47 секунди. Нарешті ще одна підопічна Михайла Васірука Христина Василяшко біг на 300 метрів завершила відразу за Драгунцовою — 44,10 секунди. А у фіналі спринту на 60 метрів показала шостий час — 8,24 секунди.

Л. ДАХНОВСЬКИЙ.

На фото: переможниця в бігу на 1000 метрів Тетяна КОГУТ разом із призерками під час церемонії нагородження.

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