Гаряча лінія — кожного робочого дня

Із 25 листопада в Україні почали діяти закони, які встановили нові правила для розмитнення та перебування автомобілів на іноземній реєстрації. На цю подію по-діловому відреагували в Тернопільській митниці ДФС.

У зв’язку з нововведеннями та з метою консультацій громадян щодо розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації її фахівці відкрили гарячу лінії за номером телефону (0352)43-03-21.

На запитання всіх охочих із понеділка до четверга митники відповідатимуть із 9-ї до 18-ї години, а в п’ятницю — з 9-ї до 16 години 45 хвилин.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області