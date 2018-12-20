І не біглося, і не стрілялося

Доволі успішний виступ українських стріляючих лижників на дебютному в новому сезоні етапі Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці змінився проваленим другим в австрійському Хохфільцені. І в спринті з гонкою переслідування, і в жіночій та чоловічій естафетах співвітчизники навіть на потрапляння до квіткової церемонії нагородження не претендували.

Утім прислухаймося таки до думки капітана жіночої збірної, олімпійської чемпіонки, нашої землячки Олени Підгрушної. В кожного спортсмена без невдач не буває перемог. Тож, без сумніву, не мають слушності ті, хто в доступних нині чи не для кожного соціальних мережах дозволяють собі нерозважливі та різкі вислови стосовно тих, кого ще вчора вважав кумиром. Нехай би передусім задумалися, чи їхнім батькам приємно би було про них самих читати сповнені неповаги та образ слова.

Зрештою невдача, подібна тій, яку в спринті зазнала Анастасія Меркушина, допустивши на першій стрільбі лежачи аж чотири промахи, чи не відразу стала для неї повчальним уроком. На першому етапі естафети на тернопільську динамівку любо було дивитися — відмінна стрільба на двох вогневих рубежах, переможниці поступилася всього-на-всього п’ятьма секундами. Та й уже згадана Підгрушна на завершальному «каші» не зіпсувала. Використавши всього один запасний патрон, підняла команду з одинадцятої позиції на восьму.

Інша річ, що керівництво вітчизняної федерації разом з наставниками як жіночої, так і чоловічої збірних повинні таки задуматися стосовно того, чи ветеранам команди Валентині з Вікторією Семеренко, Сергієві Семенову під силу повернути свої найкращі кондиції. Так само, як і повернутому до команди Віталієві Кільчицькому і геть уже не юніорові Артемові Тищенку. Надзвичайно повільний біг останнього на стартовому етапі чоловічої естафети не міг не наштовхнути на думку, чи все гаразд зі спортсменом, який свого часу вже був покараний за вживання заборонених препаратів. Збірна України, здається, ще ніколи в своїй історії не завершувала один з відрізків передостанньою з 25 команд. Навіть коли сервісмени не вгадували зі змащенням лиж. Після такого фіаско розраховувати на щось більше, ніж на підсумкове шістнадцяте місце, було годі.

Однак надій усе ж не втрачаймо. Сьогодні в чеському Новому Місті стартує вже третій етап Кубка світу. Хороша нагода для тих із наших улюбленців, кому довірили виступити, реабілітуватися під час спринтів, гонок переслідування і гонок з масового старту. Взяти участь у завершальних мають непогані шанси Юлія Джима, яка пропустила попередній старт через хворобу, Олена Підгрушна і Артем Прима. За умови, звичайно, успішного виступу в двох попередніх. Сказане стосується і ще одного нашого земляка Дмитра Підручного, і Анастасії Меркушиної. Адже місця в тридцятці найсильніших гарантовані і для тих, хто покаже хороші результати в спринті і в гонці переслідування.

На фото: Дмитро ПІДРУЧНИЙ і Артем ТИЩЕНКО під час учорашнього офіційного тренування в Новому Місті.

Фото із сайту Федерації біатлону України