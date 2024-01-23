Юніорські звитяги земляків на чемпіонаті України

Наша газета вже писала про успішний виступ тернопільських стріляючих лижників на чемпіонаті нашої держави з біатлону серед юніорів. Ці змагання відбулися минулого тижня в селі Яворові на Львівщині, де знаходиться Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України.

Уже першого змагального дня, коли визначалися лауреати індивідуальних перегонів, «срібло» в суперечці дівчат завоювала Тетяна Тарасюк із Копичинців. А до десятки найкращих серед представниць чарівної половини людства потрапила також її старша сестра Ірина, яка фінішувала сьомою. Та ще сімнадцятою стала Соломія Сидяга. Хіба Анастасія Марусик та Іванна Драбик опинилися серед аутсайдерів.

Натомість тернопільські юніори поборотися за місця на п’єдесталі не змогли. Втім, відразу троє з них очолили другий десяток підсумкового протоколу. Мова про брата Тетяни та Ірини Тараса Тарасюка, Миколу Грущака і Костянтина Марценюка. Та ще Артур Марченко, якого підвела влучність на вогневих рубежах, став вісімнадцятим. І, звісно, не можна не згадати про те, що погодні умови під час змагань були аж надто несприятливими.

Натомість другий змагальний день, коли розігрувалися нагороди в спринті, знову завершився сходженням на п’єдестал пошани Тетяни Тарасюк. Сильний і рвучкий вітер цього разу не завадив їй завоювати бронзову медаль. Десятою стала її сестра Ірина. Далі сімнадцятою — Соломія Сидяга, 21-ю — Іванна Драбик, 26-ю — Анастасія Марусик.

А з наших юніорів найкраще виступили Микола Грущак (шостий) і Костянтин Марценюк — одинадцятий. Не змогли ж упоратися зі складною погодною ситуацією Тарас Тарасюк (26-й) та Артур Марченко (34-й). І, звісно ж, не потрібно забувати про те, що ті ж Тарас Тарасюк чи Костянтин Марценюк на три-шість років молодші за найстарших конкурентів, яким регламент дозволяє змагатися на юніорському рівні.

Натомість під час першої з естафет — класичної — дочекалися вагомого успіху і від тернопільських юніорів. Свої перші на цьому чемпіонаті медалі — срібні — завоювали Костянтин Марценюк, Артур Марченко, Тарас Тарасюк і Микола Грущак. На «золото», яке завоювала збірна Сумської області, не претендували. Зате і збірна Чернігівської області, яка стала третьою, нашим землякам у спину не дихала. Дівчата ж у складі Соломії Сидяги, Анастасії Марусик, Ірини і Тетяни Тарасюк фінішували четвертими. Все, без сумніву, теж об’єктивно. Адже дві перші бігли набагато повільніше за сестер Тарасюк.

І все ж на завершення юніорського чемпіонату України тернопільські стріляючі лижники стали справжніми його тріумфаторами. Спочатку в гонці дівчат із масового старту Тетяна Тарасюк таки домоглася бажаного, додавши до «срібла» і «бронзи» ще й «золото» за перше місце. Четвертою, до речі, стала її сестра Ірина.

А другу на цьому турнірі перемогу дівчата і хлопці здобули разом у змішаній естафеті. Заспів на першому етапі зробила Ірина Тарасюк, яка передала естафету сестрі Тетяні. Далі настала черга Костянтина Марценюка. Честі ж переможного фінішу у змішаній естафеті удостоївся Тарас Тарасюк.

На фото: квартет тернопільських стріляючих лижників став чемпіоном України з біатлону серед юніорів.

Фото із соціальних мереж