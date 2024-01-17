У селі Яворові на Львівщині цього тижня визначаються лауреати юніорського чемпіонату України з біатлону. Увага фахівців та експертів до цих стартів цілком зрозуміла, адже провідні вітчизняні «стріляючі лижники» останні кілька сезонів не можуть порадувати прихильників найпопулярнішого в нашій державі зимового виду спорту вагомими здобутками.

Натомість згадані офіційні всеукраїнські змагання юніорів порадували вболівальників Тернопільщини приємною звісткою вже після стартових індивідуальних перегонів. За підсумками суперечки дівчат срібну медаль завоювала донька відомої свого часу нашої біатлоністки Людмили Сагайдак Тетяна Тарасюк із Копичинців. Як тут не згадати відоме українське прислів’я «Яблуко від яблуні далеко не падає».

У суперечці за «золото» Тетяна поступилася тільки конкурентці із Сумщини Ксенії Приходько. «Бронза» ж дісталася землячці чемпіонки Єві Мартиненко. Цікавою є і та деталь, що всі призерки по чотири рази промахнулися на чотирьох вогневих рубежах.

До десятки найкращих потрапила також сестра Тетяни Ірина Тарасюк. У неї підсумковий сьомий результат. А після суперечки у цій дисципліні юніорів найкращим серед наших земляків став брат Тетяни та Ірини Тарас Тарасюк, який у підсумковому протоколі розмістився на одинадцятій позиції. За ним фінішували ще двоє тернопільських біатлоністів — Микола Грущак і Костянтин Марценюк.

Натомість позавчора, 17 січня, юніори сперечалися за нагороди у спринтерських перегонах. Під час змагань представників сильної статі нашим землякам знову не вдалося піднятися на п’єдестал пошани. Найкраще цього разу виступив Микола Грущак, який фінішував шостим.

А ось після змагань дівчат Тетяна Тарасюк удруге поспіль потрапила до числа лауреатів. Допустивши за доволі сильного вітру ті ж, що і в індивідуальних перегонах, чотири промахи (однак лише після двох вогневих рубежів) Тетяна Тарасюк цього разу завоювала бронзову медаль. Чемпіонкою ж знову стала Ксенія Приходько.

Під час юніорського чемпіонату України з біатлону спортсмени також розіграють нагороди в класичних та змішаних естафетах і в гонках з масового старту.

На фото: дворазова призерка юніорського чемпіонату України з біатлону Тетяна ТАРАСЮК.

Фото із соціальних мереж