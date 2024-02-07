Нові звитяги Тараса Радя

На зламі січня-лютого італійське містечко Мартелло стало ареною проведення другого етапу Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з інвалідністю. За нагороди змагань сперечалися атлети з 21-ї країни нашої планети, серед яких цілком конкурентоздатними виявилися і наші земляки з Тернопільщини.

Мова передусім, звісно, про уславленого нині вже випускника Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Тараса Радя. Якщо проведений незадовго перед тим перший етап в іншому італійському місті, Тобласі, заслужений майстер спорту Тарас Радь змушений був пропустити через хворобу, то перегони в Мартелло, як і зазвичай для себе, провів, так би мовити, з позиції сили. Хоч і розпочав спринтерські лижні перегони на один кілометр із незвичної для себе четвертої позиції.

Зате в біатлонному спринті на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами Тарасові Радю, як і в кількох попередніх сезонах, не було рівних серед спортсменів, які змагалися сидячи. Непогано виступили у цьому класі й інші стріляючі лижники з Тернопільщини — восьмим фінішував Володимир Черниш, п’ятнадцятим — Андрій Євтушенко.

Після одноденної перерви Тарас тріумфально завершив і відрізок у чотири кілометри. Близьким до того, аби піднятися на п’єдестал пошани, був і Володимир Черниш, який у підсумковому протоколі розмістився відразу за трійкою лауреатів. В Андрія ж Євтушенка цього разу восьме місце.

Нарешті, минулої неділі, 4 лютого, коли відбулися біатлонні перегони на десять кілометрів із чотирма вогневими рубежами, Тарас Радь до двох золотих медалей додав ще й срібну. Не осоромилися і двоє інших представників Тернопільщини. Після завойованого четвертого місця Володимир Черниш посів сьому позицію, Андрій Євтушенко — десяту. Цікаво, що у цій гонці Тарас Радь поступився лише своєму співвітчизнику Василеві Кравчуку.

Після повернення в Україну на збірну українських параолімпійців відразу очікуватиме чемпіонат України, який із 14 по 18 лютого відбудеться у Західному реабілітаційно-спортивному центрі на Львівщині. Далі ж на співвітчизники готуватимуться до березневого чемпіонату світу в Канаді. У цій же країні відбудеться і фінальний етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону.

На фото: Тарас РАДЬ на верхній сходинці п’єдесталу пошани разом із співвітчизником Василем КРАВЧУКОМ та Аароном ПАЙКОМ зі Сполучених Штатів Америки.

Фото із соціальних мереж