І один сантиметр має значення

У легкоатлетичному манежі Львівського державного університету фізичної культури визначилися лауреати перших змагань зі штовхання ядра пам’яті майстра спорту, судді національної категорії Михайла Микіча. І хоч про всеукраїнський статус турніру його організатори ще не згадували, прихильники «королеви спорту» сусідньої області мали чудову нагоду стати свідками боротьби багатьох перспективних штовхальників ядра не лише зі свого краю.

Окрасою чоловічого турніру стала напружена суперечка за чемпіонський титул між вихованцем Львівської ШВСМ Степаном Дем’янчуком і вихованцем Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександром Шилівським. Обоє продемонстрували доволі непоганий, як на міжсезоння, рівень спортивної форми і, відповідно, високі результати. Причому в підсумковому протоколі головних претендентів на перемогу розділив усього-на-всього… один сантиметр. Унікальний, погодьтеся, як для змагань штовхальників ядра, випадок.

Минулої суботи її величність спортивна Фортуна, на жаль, посміхнулася господареві арени. А підопічний майстра спорту Івана Панасюка, штовхнувши в найкращій спробі 7-кілограмовий снаряд на 17 метрів 96 сантиметрів, змушений був задовольнитися другим місцем. Третім же фінішував киянин Віктор Климчук, який відстав від дуету фаворитів більш ніж на 60 сантиметрів.

А. ЯЦИНА.

На фото: лауреати змагань серед чоловіків, крайній зліва — Олександр ШТЛІВСЬКИЙ; за мить наш земляк пошле ядро під 18-метрову позначку.

Фото з архіву навчального спортивного закладу