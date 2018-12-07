Ігор більше, очок — менше

І в завершальних у першому колі виїзних матчах сьомого туру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги з вінницьким «Білозгаром» своїх прихильників не порадували волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз». Дві «сухих» поразки значно знизили їхні шанси на потрапляння до чільного квартету, який навесні наступного року сперечатиметься за нагороди турніру.

Шкода, звісно, бо ж підопічні Віктора Туркули півтора місяця тому так само впевнено здолали «Білозгар» у першому раунді Кубка України. За час, що минув, конкурентки, вочевидь, додали в зіграності. Натомість тернопільським волейболісткам, за свідченням колег з офіційного сайту Федерації волейболу України, вдавалися хіба окремі продуктивні відрізки. Особливо показовим став другий сет повторного матчу. Коли на допомогу головному бомбардирові «Галичанки» Олександрі Міленко прийшли Вікторія Ігнатова і досвідчена Людмила Борознова, у перевазі гостей, здавалося, не доводилося сумніватися — 9:3, 15:9, 20:14. Нарешті — 23:19 і 24:22. Але в найбільш відповідальний момент із нашими землячками сталося справжнє фіаско. Тричі підряд наразилися на блок доньки головного тренера суперниць Вікторії Якушевої. Довершила ж справу на користь вінничанок Діана Франкевич — 26:24.

У решті ж п’ятьох зіграних партіях не було і цього: 25:22, 25:20 і 25:20 на користь «Білозгара» в перший ігровий день, 25:17 і 25:16 — у другий. Нічим іншим, як невмінням «тримати удар», такі дії, здається, важко пояснити.

У двох інших протистояннях сьомого туру зафіксовані такі результати: «Новатор» (Хмельницький) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 0:3, «Регіна» (Рівне) — «Волинь» (Луцьк) — 0:3, 0:3. А запорізька «Орбіта» з чернігівським «Університетом» поміряються силами 9 і 10 грудня.

Зайве, мабуть, казати, що становище волейболісток «Галичанки-ТНЕУ-Гадз», коли не критичне, то вельми невтішне. Маючи в запасі дві відкладені очні зустрічі шостого туру, хтось із пари «Волині» з «Білозгаром» має шанс відірватися від наших землячок уже на чотири перемоги. Тож, зрозуміло, що команді, яка за перше коло всього чотири рази виграла, в другому потрібно буде створити справжній подвиг, аби постаратися потрапити на останнє вакантне місце в чільному квартеті.

Друга половина чемпіонату України розпочнеться ще цього року. У восьмому турі, матчі якого відбудуться 21 і 22 грудня, «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» у гостях зіграє з аутсайдером, «Регіною». Однак перед тим тернопільські прихильники гри над сіткою матимуть нагоду стати свідками другого раунду розіграшу Кубка України серед жіночих команд. 13—15 грудня в Тернополі гостюватимуть «Орбіта», «Новатор» і волейболістки Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту, які виступають у вищій лізі. Разом із «Галичанкою» вони і визначать дві найкращі команди, які потраплять до фіналу кубкових перегонів. У четвер, 13 грудня, господарки поміряються силами з «Новатором» (18 год.), у п’ятницю — із харків’янками (14 год.) А суботній матч з «Орбітою» розпочнеться о десятій ранку.

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