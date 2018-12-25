Із восьми медалей половина — золотих

Уже вдесяте в Івано-Франківську відбулася відкрита міжнародна першість місцевого коледжу фізичного виховання з легкої атлетики. Привітати місцевих прихильників «королеви спорту» з ювілеєм приїхали друзі-суперники з Чернівецької, Львівської, Тернопільської областей, а також із Молдови.

Усього ж на бігові доріжки і в сектори спортивного манежу коледжу вийшли легкоатлети дев’ятнадцяти збірних віком до сімнадцяти років. Тим вагомішими можна вважати здобутки наших земляків, яким виявилося до снаги завоювати вісім медалей. Причому половина з них — найвищої проби.

Особливо порадували штовхальники ядра. В суперечці дівчат перемогла Валентина Павлів із Бучацької ДЮСШ, а друге і третє місця вибороли вихованки Тернопільської ОДЮСШ Вікторія Мітюрьова і Дарина Мостова. Юнацькі баталії завершилися навпаки. Встановивши особисте досягнення (14 метрів 51 сантиметр), на верхню сходинку п’єдесталу пошани зійшов Андрій Жук з Тернопільської ОДЮСШ. Компанію ж на подіумі йому склали вихованці Бучацької ДЮСШ Ігор Висоцький і Михайло Труш. У навчальному спортивному закладі обласного центру атлетами метальних дисциплін опікуються Галина Шмуляєва і Леонід Дахновський, у Бучачі — Іван Чуба і Микола Головацький.

А ще дві золоті медалі до скарбнички збірної області поклали підопічні іншого наставника Тернопільської ОДЮСШ, заслуженого тренера України Михайла Васірука. У спринті на 50 метрів не було рівних Данилові Буженіну, в стрибках у висоту — Денисові Загалюку.

Фото з архіву Леоніда ДАХНОВСЬКОГО