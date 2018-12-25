Із Юлею хуліганам краще не жартувати

У сусідньому обласному центрі Івано-Франківську побували також вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які займаються боксом. Із тріумфом повернулася додому підопічна Руслана Фірмана Юлія Деденко.

Незламний характер і неабияка воля до перемоги допомогли п’ятнадцятирічній дівчині стати переможницею чемпіонату України з боксу пам’яті заслуженого тренера України Валерія Дем’янова серед юніорок, чия вага не перевищує 69 кілограмів. Найважче, без сумніву, було в непростому фінальному двобої з ровесницею з Вінничини. Втім вердикт суддів засвідчив, що на звання чемпіонки України заслуговує саме наша землячка.

Тільки компліментів заслуговує і Каріна Вовк. Дебютний виступ на чемпіонаті України увінчала завойованим п’ятим місцем. Причому домогтися вагоміших здобутків завадив не тільки брак досвіду. В двобої за вихід до півфіналу їй випало зустрітися з чинною чемпіонкою України і учасницею чемпіонату Європи. Тож і не дивина, що судді навіть на підсвідомому рівні віддали перевагу львів’янці. Зрештою, остання на це і заслужила.

Молодші ж вихованці відділення боксу навчального спортивного закладу продемонстрували свою майстерність під час відкритого Кубка Івано-Франківська. В міжнародних змаганнях пам’яті Ігоря Гайдамаки, до речі, взяли участь майже три сотні юних майстрів шкіряної рукавички з сімнадцяти вітчизняних областей, а також Литви, Румунії, Чехії, Молдови і Білорусі.

Тож повний комплект нагород, завойований підопічними Руслана і Анатолія Фірманів, поза всяким сумнівом, неабиякий успіх. У суперечці атлетів, чий вага не перевищує 32 кілограми, не було рівних Артемові Сорочану. Тільки у фінальному бою вагової категорії до 56 кілограмів змушений був визнати перевагу конкурента Артур Довгошия. Третє ж місце Захар Фірман завоював у ваговій категорії до 30 кілограмів. А ще один наш земляк Олександр Шеліхевич посів п’яте місце серед боксерів, чия вага не перевищує 70 кілограмів.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: вгорі — Каріна АЙРАПЕТЯН, Юлія ДЕДЕНКО, Руслан ФІРМАН, Олеся КРИСЮК, Каріна ВОВК (зліва направо); Анатолій ФІРМАН разом зі своїми підопічними Артуром ДОВГОШИЄЮ, Артемом СОРОЧАНОМЮ Захаром ФІРМАНОМ і Остапом ЗАХАРСЬКИМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора