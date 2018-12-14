Мільярд і ще майже 400 мільйонів

За січень-листопад 2018 року Тернопільською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України 1 мільярд 399 мільйонів гривень. Це на 275,4 мільйона або на 25 відсотків більше аналогічного торішнього періоду.

Про це повідомила начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович. Сплачено, зокрема, 1 мільярд 222 мільйонів гривень податку на додану вартість — на 258 мільйонів більше, ніж торік за одинадцять місяців. Надійшло також 132,6 мільйона гривень мита (ріст порівняно із січнем-листопадом 2017 року склав 8,4 мільйона гривень; 41,1 мільйона гривень акцизного податку — на 7,7 мільйон більше, ніж торік. За здійснення митних процедур та інших надходжень сплачено 3,5 мільйона гривень — на 850 тисяч більше, ніж за звітний період 2017 року.

Серед факторів, які сприяли збільшенню надходжень у звітному періоді, — сказала Оксана Валентинівна, — назву активізацію імпортерів сільськогосподарської техніки, ввезення транспортних засобів, оформлення підприємств із місцем обліку в інших областях України.

Посадовець також розповіла, що серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, легкові автомобілі товарної позиції 8703, згідно з УКТЗЕД, машини для збирання врожаю товарної позиції — 8433 згідно з УКТЗЕД, сідельні тягачі та трактори товарної позиції 8701 згідно з УКТЗЕД. За них сплатили відповідно 157 мільйонів, 101,8 мільйона та 79,4 мільйона гривень платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області