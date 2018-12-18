Мінімальна заробітна плата в 2019 році

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. 12 грудня 2018 року в офіційному виданні «Голос України» (№№237—238) опубліковано Закон України від 23 листопада 2018 року за номером 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Тож із 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата становитиме:

— у місячному розмірі — 4173 гривні;

— у погодинному розмірі — 25,13 гривні.

Мінімальна заробітна плата впливає, зокрема, на:

— розрахунок єдиного податку для платників другої групи;

— розмір добових по Україні відповідно до Податкового кодексу України;

— збір за місця для паркування транспортних засобів;

— податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

— штрафи за неподання звіту про контрольовані операції;

— розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

— штрафи за порушення законодавства про працю.

Фото відділу комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області