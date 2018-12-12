Найкращий на планеті

Минулої неділі рано-вранці українець Василь Ломаченко слідом за своїми славними побратимами по національній олімпійській збірній 2012 року, тезками Олександром Усиком і Олександром Гвоздиком, а також Артемом Далакяном змусив на знак поваги піднятися на ноги весь світ професійного боксу. На рингу славнозвісної арени «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку перший із чотирьох чинних на сьогодні вітчизняних чемпіонів світу серед професіоналів, провівши тільки другий бій у легкій вазі, додав до чемпіонського поясу WBA ще й титул найкращого атлета WBO.

Про перевагу останнього над уже екс-чемпіоном світу за останньою з цих версій, пуерториканцем Хосе Педрасою передусім, звісно, свідчить одностайне рішення суддів — 119:107 і двічі по 117:109 на користь нашого співвітчизника. Емоційне ж сприйняття бою тими, хто спостерігав за ним безпосередньо чи стежив за трансляцією в прямому ефірі, навряд чи хоча би на йоту відрізнялося від думки фахівців. Після його завершення красномовно про це сказав ще один відомий спеціаліст — тренер Тедді Атлас. Мовляв, якщо у всіх інших боксерів нормальний зір, то у Василя ніби окуляри нічного бачення. Настільки чудово ухиляється, що може і під дощем навіть не намокнути. Лише видатний атлет може пережити шторм з ударів і вийти з нього сухим.

Суперникові Ломаченка, без сумніву, теж не можна не віддати належного. Вперше з 2014 року Василеві не вдалося достроково завершити поєдинок, відправивши конкурента в нокаут. Утім два нокдауни Педраси в передостанньому, одинадцятому раунді стали не менш ефектним завершенням бою. В завершальній 3-хвилинці пуерториканець банально уникав боротьби, аби все ж не опинитися в тому нокауті.

Що далі? Наступний поєдинок чемпіона світу в легкій вазі за двома професійними версіями попередньо запланований на 12 квітня 2019 року в Лос-Анджелесі. Промоутери Василя Ломаченка розраховують на ще один об’єднавчий бій із переможцем поєдинку за вакантний титул IBF між росіянином Ісою Чанієвим і Ричардом Комом з Гани, який повинен відбутися 2 лютого. Не дивно, адже наш земляк, який за версією журналу The Ring нині є найкращим боксером планети незалежно від вагової категорії, недвозначно натякнув, що має намір, як і Олександр Усик, покласти до особистої скарбнички нагород усі чотири чемпіонські пояси.

На завершення ж згадаю і про рейтинг найкращих професійних боксерів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec. Після перемоги над Хосе Педрасою його укладачі перемістили Василя Ломаченка з п’ятого місця на третє, опустивши Олександра Усика на четверту позицію.

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