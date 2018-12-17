Не без везіння, але, без сумніву, заслужено

Завершився 19-й особисто-командний чемпіонат України зі складання шахових композицій. Сім команд, які цього року боролися за перемогу, на кожний із семи розділів могли подати не більше двох творів — усього чотирнадцять композицій.

Фаворитом турніру вважалася перша команда Дніпропетровської області. Вона заслужено і стала чемпіоном. За нею — земляки із збірної під номером два. Третє ж місце, яке вибороли прихильники древньої гри з Тернопільщини Микола Васючко, Михайло Гальма, Степан Остап’юк, Віктор Юзюк і Роман Янко, головний суддя змагань Олександр Деревчук із Дніпра назвав несподіванкою всього чемпіонату. Адже молода команда з Тернопільської області випередила сильні колективи з Полтавської, Харківської і Запорізької областей.

Наша команда і справді молода. Втім, утворившись лише в 2016 році, відразу виборола п’яте місце серед дев’ятьох збірних у попередньому, 18-му чемпіонаті. І ось нове досягнення. Вагомий внесок до загального здобутку зробив дебютант, але геть не новачок у шаховій композиції Микола Васючко. Саме його задачі посіли перше і друге місця в розділі «Казкові шахи». Та найважливішим фактором успіху, без сумніву, стали дружні стосунки в колективі. Хоча і без везіння не обійшлося. Команда Полтавської області, в складі якої два міжнародні майстри зі складання шахових композицій і гросмейстер України з їхнього розв’язання, маючи в своєму активі дуже гарні задачі в кооперативному жанрі, не побачила в одній із них нелегальність позиції, а в іншій — не тематичність. Через що їх і виключили з конкурсу.

Лауреатів командної суперечки нагородили дипломами Міністерства молоді та спорту України, шахістів — медалями і дипломами. Аналогічних відзнак удостоїлися і призери окремих розділів чемпіонату.

Віктор ЮЗЮК,

капітан команди.

Фото з вільних джерел