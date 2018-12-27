Не пізніше, ніж завтра

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) у період новорічних і різдвяних свят.

Розрахунки здійснюватимуться за таким графіком:

— 27, 28 грудня 2018 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня — на дві години;

— 29 грудня 2018 року до 13-ї години в СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Державної казначейської служби України. НБУ та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15-й годині;

— 30, 31 грудня 2018 року, 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року СЕП, система електронної НБУ, депозитарій НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизована інформаційна система «Реєстр договорів з нерезидентами 2» не працюватимуть.

— 2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

— 3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.

З метою вчасного надходження коштів до бюджету, недопущення податкового боргу фахівці ГУ ДФС у Тернопільській області рекомендують здійснити всі необхідні податкові платежі не пізніше 28 грудня 2018 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області