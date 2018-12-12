Не просто чемпіонат, а відкритий

У залі ігрових видів спорту теребовлянського міського стадіону «Колос» визначилися лауреати відкритих чемпіонатів Тернопільської області з вільної боротьби і дзюдо серед спортсменів з вадами слуху. Серед 49-ти атлетів, які виходили на килим і татамі, були й гості з Вінницької і Херсонської областей.

Під час баталій борців вільного стилю перевага, звісно, була за господарями. В своїх вагових категоріях не було рівних відразу п’ятьом із них. Мова про Дениса Кохана, Андрія Антонюка, Данила Костинюка, Олега Шийка і Артура Барана. А на Херсонщину поїхали відзнаки за перше місце, завойовані Володимиром Міщуком і Олексієм Хохловим.

Аналогічна ситуація і в суперечці дзюдоїстів. У трьох жіночих вагових категоріях чемпіонські титули вибороли наші землячки Вікторія Пилипів, Вікторія Брухівська і Софія Волянюк. А ось в єдиній чоловічій переміг Вадим Майдан із Херсонської області.

Фото з архіву організаторів