Не втомлюється перемагати

У спортивному залі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні вже вшосте відбувся Міжнародний турнір із боксу пам’яті майстра спорту Василя Лотоцького. За нагороди традиційних змагань сперечалися півтора сотні юнаків, молодих атлетів і дорослих з України, Польщі, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови і Чехії.

У наймолодшій віковій групі, як і зазвичай останнім часом, успішно виступив вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Назар Кордупель. Для того, аби на ринзі в Луцьку знову довести свою перевагу над не важчими 49 кілограмів однолітками, підопічному Руслана Фірмана знадобилося тільки два поєдинки. В першому впевнено здолав поляка. А у фінальному бої з одним із господарів судді так само віддали нашому землякові перемогу одностайним рішенням.

А. ЯЦИНА.

На фото: переможець Міжнародного турніру з боксу в Луцьку Назар КОРДУПЕЛЬ.

Фото з архіву начального спортивного закладу