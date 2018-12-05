Новорічні подарунки й оподаткування

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Вартість подарунка, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати в розрахунку на місяць, не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Подібне передбачено статтею 165 Податкового кодексу України. Цього року це — 930,75 гривні на місяць (3723 грн. х 0,25 = 930,75 грн.). У випадку, коли вартість подарунка більша вказаного розміру, сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо з використанням коефіцієнта за ставкою податку 18 відсотків і військовим збором — 1,5 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області