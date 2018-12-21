Орендна плата і військовий збір

Відповідно до статей 759 і 762 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно в користування за плату на певний строк. Її розмір також установлюється договором найму.

Згідно з підпунктом 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163. Пункт 163.1 цієї статті передбачає, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) доходу платника податку включаються, зокрема, суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (п.164.2.2 п.164.2 ст. 164 ПКУ) та дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 Податкового кодексу.

Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України. Тобто, сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майна, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області