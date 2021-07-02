Щодо розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою за розмір земельного податку:

— для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, — у розмірі не більше трьох відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше одного відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 відсотка та не більше одного відсотка їх нормативної грошової оцінки;

— для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, — у розмірі не більше п’яти відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 відсотка та не більше п’яти відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

— не може перевищувати дванадцять відсотків нормативної грошової оцінки;

— може перевищувати граничний розмір орендної плати — 12 відсотків нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах;

— для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку;

— для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

При цьому, якщо розмір орендної плати, зазначений у договорі оренди, є нижчим від встановленого нормами ПКУ, орендарю слід звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, з яким укладено договір оренди землі, з приводу приведення його у відповідність.

Слід зазначити, що першим і другим абзацами пункту 11 підрозділу 6 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, до 1 січня 2035 року, встановлено, що в частині плати за землю за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, що використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями (крім інвестиційних проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин) відповідно до Закону України від 17 грудня 2020 року за номером 1116-IX «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», органи місцевого самоврядування можуть, зокрема, встановлювати орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі, меншому ніж розмір земельного податку, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області