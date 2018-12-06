П’ятеро вже скористалися пільговими умовами

Із початку дії Законів України за номерами 2611-VIII та 2612-VIII, що запровадили новий порядок митного оформлення автомобілів, встановили нові ставки акцизного податку, а також посилили відповідальність за недотримання вимог законодавства під час використання автомобілів на іноземній реєстрації, мешканці Тернопільщини легалізували п’ять легкових автомобілів. До державного бюджету сплачені кошти на суму понад 361 тисяча гривень.

Митне оформлення транспортних засобів, увезених на митну територію Україну громадянами, здійснюється в будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України. Протягом 90 календарних днів із дня набрання чинності згаданих Законів України базова ставка акцизного податку розраховується з п’ятдесятивідсотковою знижкою, крім електромобілів, із застосуванням коефіцієнтів залежно від об’єму двигуна та віку транспортного засобу.

Розмитнення транспортного засобу, який знаходиться на території України з порушенням вимог Митного кодексу України, здійснюється за умови добровільної сплати до державного бюджету 8,5 тисяч гривень. Ці кошти сплачує фізична особа, яка є власником такого транспортного засобу, або особа, уповноважена розпоряджатися ним та декларує транспортний засіб для вільного обігу на митній території України.

Якщо виникли запитання щодо особливостей ввезення та розмитнення транспортних засобів на іноземній реєстрації, можна звернутися за номером телефону гарячої лінії (0352)43-03-21, яка діє в Тернопільській митниці ДФС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області