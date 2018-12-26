Понад чотири мільйони транспортного

За січень-листопад 2018 року власники автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 4 мільйони 14,5 тисячі гривень транспортного податку. Це більше очікуваного на 477,6 тисячі, а порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження зросли на 229,3 тисячі гривень.

Власники автомобілів — юридичні особи сплатили 2 мільйони 18,9 тисячі гривень — на 346,6 тисячі більше, ніж за одинадцять місяців торік. Фізичні ж особи поповнили місцеві скарбниці одним мільйоном 995,6 тисячами гривень цього платежу.

Доречно нагадати, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які, згідно з чинним законодавством, мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з дати випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо-ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2018-му — 1 мільйон 396 тисяч 125 гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області