Порадували наставників

Визначилися лауреати цьогорічної традиційної відкритої особистої першості Хоростківської ДЮСШ із важкої атлетики пам’яті заслуженого тренера України Миколи Ільковича Підодвірного. За нагороди змагань сперечалися понад п’ятдесят атлетів віком до п’ятнадцяти років із Хоросткова, Озерної Зборівського району, Скалата, Бучача та обласного центру.

Добре виступили вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Переможцями в своїх вагових категоріях стали Юлія Зозуляк, Христина Полюга, Катерина Тихоліз і Владислав Мазурик. Вони, як і срібні призери Євген Веремінський із Віктором Батуриною та бронзові Борис Добенька із Назаром Ігнатовим, тренуються під керівництвом майстра спорту міжнародного класу Надії Глинської. Натомість Артуром Ничаєм, який теж посів третє місце, опікується майстер спорту Іванна Павлик.

Р. БУТРИН,

суддя національної категорії, головний секретар змагань.

На фото: світлина на згадку після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального спортивного закладу