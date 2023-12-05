Юні українці — майбутні олімпійці!

Під таким гаслом наприкінці минулого тижня в Хоростківській ДЮСШ відбувся традиційний турнір з важкої атлетики пам’яті заслуженого тренера України Миколи Підодвірного, одним з організаторів якого виступив місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Свою майстерність, окрім господарів, продемонстрували юні прихильники цього виду спорту з обласного центру, Скалата, Бучача та Озерної Тернопільського району.

Серед тих, хто під час церемонії урочистого відкриття звернувся зі словами вдячності до директора навчального спортивного закладу Марії Підодвірної, яка продовжує справу батька, були голова місцевого осередку громадської спортивної організації, народний депутат України Іван Калаур, воїни Збройних сил України, вихованці Миколи Ільковича, завдяки якому слава про Хоростків ширилася не тільки Україною, а й далеко за межами нашої держави.

Натомість підтримати своїх молодших друзів по тренуваннях прийшли майстри спорту, брат і сестра Аліна і Віталій Дадерки, які стали відповідно переможницею і срібним призером чемпіонатів Європи в своїх вікових групах. А найпалкішими вболівальниками юних атлетів, звісно, стали їхні батьки і друзі. Щиро раділи за кожний вдалий підхід до штанги, переживали після невдач.

Проведення традиційних змагань, погодьтеся, є запорукою того, що невдовзі матимемо змогу почути про нові успіхи важкоатлетів краю. Переможців і призерів турніру нагородили дипломами і медалями, які надав місцевий осередок НОК України в Тернопільській області.

На фото: учасники і гості змагань після церемонії урочистого відкриття.

Фото із соціальних мереж