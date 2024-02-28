У Хоростківській ДЮСШ імені М. І. Підодвірного нещодавно визначилися лауреати чемпіонату області та відкритої першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з важкої атлетики серед юнаків і дівчат 2007—2009 років народження. У змаганнях узяли участь юні богатирі з Хоросткова, Файного міста, Скалата, Бучача.

Не можна не зазначити, що спортсмени продемонстрували добрий рівень підготовки, а деякі з них змогли покращити власні результати, встановивши нові особисті досягнення. У своїх вагових категоріях перемогли Андрій і Марія Лосі, Вікторія Бернась, Юрій Сторожинський і Віктор вовк із Бучацької ДЮСШ, Богдан Глинський і Богдан Заполуг з обласного центру, Максим Касіян і Дмитро Вергун зі Скалата і господар помосту Михайло Старейко.

Переможці і призери нагороджені грамотами і медалями. За підсумками турніру буде сформовано збірну Тернопільщини, яка у середині березня візьме участь у чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до сімнадцяти років. Ці змагання відбудуться в Луцьку.

Під час вшанування переможців і призерів усі учасники висловили щиру подяку воїнам Збройних сил України за можливість тренуватися і брати участь у змаганнях.

На фото: під час церемонії нагородження.

Фото організаторів