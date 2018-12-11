Рівняння — на олімпійського чемпіона

У Білій Церкві на Київщині вже ушістнадцяте провели Міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорів на призи свого уславленого земляка, триразового олімпійського чемпіона Олександра Медведя. Минулих вихідних свою майстерність продемонстрували понад 120 атлетів із шістнадцяти областей України, а також Білорусі і Ізраїлю.

Серед них — і борці з Тернопільщини. Відразу двом з них пощастило піднятися на п’єдестал пошани. Відзнак за друге місце у ваговій категорії до 57 кілограмів удостоєний Андрій Демкович із Теребовлі. А його земляк Володимир Крупа, який також тренується під керівництвом Володимира Перхалюка, аналогічного успіху домігся в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 74 кілограмів.

Непогано виступили ще троє наших земляків. У своїй ваговій категорії п’яте місце посів підопічний Руслана Антонюка Валентин Галайчук з Борщева. А вихованці Тернопільської КДЮСШ №1 Артур Шимків і Віталій Зварич фінішували на сьомій та дев’ятій позиціях. Останніми двома опікується Сергій Цимбал.

Фото з вільних джерел