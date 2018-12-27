Інформація від головного управління ДФС у Тернопільській області. На веб-порталі ДФС у відкритій частині електронного кабінету діє сервіс перегляду чеків, які надіслано реєстраторами розрахункових операцій до ДФС.

Завдяки електронному сервісу «Пошук фіскального чека» платники мають змогу оперативно отримати інформацію про здійснені розрахункові операції в будь-якому торговельному закладі.

Перевірка чеку через електронний сервіс, встановлення достовірності його даних та факту передачі до ДФС, є запорукою захисту прав громадян як споживачів. Пошук електронного чеку здійснюється за його фіскальним номером та датою. Наявність такої копії або її відсутність в базах ДФС може свідчити про дотримання чи недотримання суб’єктом господарювання вимог чинного законодавства.

За результатами отриманих звернень споживачів про відсутність фіскального чека в інформаційних базах ДФС фіскальні органи проводять фактичні перевірки суб’єктів господарювання.

Коли споживачі виявили відсутність або невідповідність реквізитів чеків на сервері ДФС, то можуть направити до фіскальної служби письмові звернення із цих питань із додаванням копій отриманих розрахункових документів для організації та проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів на електронну адресу — infozvit@sfs.gov.ua.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області