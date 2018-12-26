Що зміниться в Податковому кодексі

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» прийнято нововведення, які спрямовано на забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 році та виконання зобов’язань України в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Змінами, зокрема:

— збільшено з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 р.);

— для лісогосподарських підприємств покращено умови оподаткування лісових земель шляхом визначення граничного розміру ставок податку за лісові земельні ділянки до 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки ділянок або нормативної грошової оцінки ріллі по області;

— суб’єкти господарювання заохочені до зменшення використання енергетичних ресурсів шляхом наближення ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу (двоокису вуглецю) до ставок країн-членів ЄС;

— підвищено ефективність розподілу доходів на користь держави від видобування окремих видів корисних копалин та від використання лісових ресурсів через збільшення ставок рентної плати пропорційно до зростання цін на відповідну продукцію;

— удосконалено контроль за обігом пального та спирту етилового з допомогою:

— запровадження окремого обліку за переміщенням спирту етилового в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

— введення ліцензування діяльності з виробництва та обігу пального;

— удосконалення системи електронного адміністрування реалізації пального, замість існуючого агрегованого обліку пального по суб’єкту господарювання, впроваджується облік в розрізі місць фактичного знаходження пального — в стаціонарних акцизних складах або пересувних акцизних складах такого суб’єкта господарювання;

— впровадження механізму контролю за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів);

— заохочення виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення шляхом:

— встановлення нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для їх виробництва;

— запровадження механізмів контролю за цільовим використанням спирту за нульовою ставкою акцизного податку, які передбачають встановлення переліку вимог до таких підприємств, зокрема їх обладнання витратомірами обсягів отриманого спирту та виробленої продукції, інформація з яких щоденно передається в контролюючі органи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області