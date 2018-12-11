Тернополянам на замітку: через ремонт колій змінили розклад руху приміських потягів

У Львівській залізниці оприлюднили оновлену інформацію про графіки руху окремих поїздів.

За повідомленням прес-центру залізниці, «упродовж 11-14 грудня цього року не курсуватиме поїзд №6251/6254 Тернопіль–Ходорів–Тернопіль.

Упродовж 11- 13 грудня цього року не курсуватиме поїзд №6253 Тернопіль–Ходорів.

Упродовж 12-14 грудня цього року не курсуватиме поїзд №6252 Ходорів–Тернопіль.

Упродовж 12-16 грудня цього року поїзд №6271/6274 сполученням Тернопіль–Заліщики–Тернопіль курсуватиме лише до ст. Чортків та зворотно.

Також у зв’язку з виконанням робіт з реконструкції колії на ст. Дубно 8 грудня цього року поїзд №6092 Львів–Здолбунів курсуватиме лише до ст. Дубно. Зворотно він курсуватиме за розкладом поїзда №6095 і відправлятиметься зі ст. Дубно о 14:02, Кам`яниця 14:09-14:28, далі – за чинним розкладом.

Крім того, у зв’яку з перенесенням технологічного вікна для виконання колійних ремонтних робіт на станції Сянки 8 та 9 грудня цього року приміські та пасажирські поїзди курсуватимуть на дільницях Львів–Сянки та Мукачево–Сянки без змін у маршрутах та розкладах. У той же час ці зміни відбудуться у маршрутах та розкладі руху приміських і пасажирських поїздів 15, 16 грудня цього року».

У Львівській залізниці наголосили: пасажирам варто уважніше стежити за повідомленнями про тимчасові зміни маршрутів та графіку руху поїздів і враховувати їх під час планування поїздок на вказані періоди.

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