Тернополяни отримали почесні звання

З нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року Петро Порошенко підписав Указ про відзначення державними нагородами. Серед нагороджених є шестеро представників Тернопілля.
Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» отримав начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр СМИК.
Звання «Заслужений лікар України» присвоїли тернополянинові, тренеру-лікарю штатної команди національної збірної команди України з фрістайлу Святославу ГАРДЕЦЬКОМУ та заступникові головного лікаря Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Лесі КОСОВСЬКІЙ.
«Заслужений працівник культури України» – директор Козівського районного будинку культури Світлана АНДРУШКІВ та – завідувачі фотолабораторії Тернопільського національного економічного університету Михайло БЕНЧ.
«Заслужений працівник освіти України» – декан факультету економіки та управління Тернопільського національного економічного університету Віктор ОСТРОВЕРХОВ.
Скріншот із сайту Президента