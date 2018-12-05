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Тернополяни отримали почесні звання

05.12.201805.12.2018Автор Віра Перун
Тернополяни отримали почесні звання

З нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року Петро Порошенко підписав Указ про відзначення державними нагородами. Серед нагороджених є шестеро представників Тернопілля.

Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» отримав начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр СМИК.

Звання «Заслужений лікар України» присвоїли тернополянинові, тренеру-лікарю штатної команди національної збірної команди України з фрістайлу Святославу ГАРДЕЦЬКОМУ та заступникові головного лікаря Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Лесі КОСОВСЬКІЙ.

«Заслужений працівник культури України» – директор Козівського районного будинку культури Світлана АНДРУШКІВ та – завідувачі фотолабораторії Тернопільського національного економічного університету Михайло БЕНЧ.

«Заслужений працівник освіти України» – декан факультету економіки та управління Тернопільського національного економічного університету Віктор ОСТРОВЕРХОВ.

Скріншот із сайту Президента