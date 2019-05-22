Інавгурація — про що не сказав новий Президент

Інавгурація президента — подія знакова, непересічна. Її чекають не тільки, щоб побачити, як президентові вручають атрибути влади, а головно для того, щоб почути його інавгурац ійну промову. Адже цей виступ — не звичайна промова людини, яка посіла високу посаду в країні. Це — своєрідна картина бачення президентом держави, основних її больових точок і напрямків подальшого руху. Інавгураційну промову Володимир Зеленський виголошував 20 травня без імпровізацій — прочитав з папірця. Це означа є, що кожне слово в ній, кожна літера і наголос були детально й ретельно продумані, зважені. Саме це надає їй особливого значення, щоб нам усім зрозуміти, як ЗЕкоманда бачить нинішню ситуацію, перспективи розвитку країни. Найперше, що вразило в промов і нового глави держави, це те, що Володимир Зеленський старанно уникав слова «агресія» щодо Росії. Більше того, він старанно уникав навіть слова «Росія». Напевно, не згадати про те, що на сході країни ЗСУ протистоять величезній навалі з боку однієї з найпотужніших армій світу, міг хіба той, хто або не чув про війну в своїй країні, або переконаний, що це не війна, а, як кажуть у Москві, внутрішньо український конфлікт, або ж той, хто не хоче зайвий раз нагадати світові про українські втрати й ворогів, щоб не дратувати Путіна. Можливо, є й інші пояснення? Пригадується, як у відповідь на запитання тоді ще претендентові на посаду президента Володимирові Зеленському, як припинити війну на сході країни, він відповів, що можна з Путіним домовитися. Виникло враження, що для припинення війни досить перестати стріляти… Як можна було не згадати про наші втрати на російсько-українському фронті, про тисяч і героїв, які боронять кордони від російської навали? Хіба це не важливі віхи в сьогоденній історії України? Не згадав Зеленський прагнення нашої держави вступити до НАТО і Євросоюзу. «Так, ніби й не ухвалювались зміни до Конституції, яка тепер зобов’язує його як Президента вести Україну до вступу до обох об’єднань. Слово «НАТО» прозвучало лише в контекст і стандартів, до яких треба прагнути. Чи це означає, що стратегічний курс на приєднання України до Північно-Атлантичного Альянсу може бути переглянутий? Поки ще не зрозуміло, але передвісник тривожний і його ясно прочитали як в Україні, так і за межами», — пише відомий політолог Віктор Уколов. Не було сказано в промові про Революцію гідності, полеглих у ті криваві дні історії для України, початок російської агресії та про шляхи повернення окупованих територій. Не було вимовлено навіть слово «Крим»! Жодного речення про трагедію кримсько-татарського народу. Не сказав нічого про Мінські домовленості чи санкції проти Росії, не окреслено дії щодо боротьби з російською агресією, шляхи звільнення полонених… Іще один нюанс у промові Зеленського викликає принаймні подив. Не так давно його команда виступала за скасування недоторканності президента, киваючи на тоді діючого президента Порошенка. Тепер він, звертаючись до народних депутатів, запропонував скасувати їхню недоторканність — парламентар ів, але при цьому жодним словом не згадав про свою обіцянку одночасно скасувати недоторканність президента. Зокрема, 23 березня тоді ще кандидат Зеленський говорив про те, що його юристи готують законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів, суддів і президента одним законом. Виявилося, що від гучних заяв, які подобаються виборцям, до реальних рішень, які стосуватимуться самого, в Президента Зеленського — прірва. Тіна ВЛАД.