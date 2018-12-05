Цифри вражають

Протягом січня-листопада 2018 року платники податків Тернопільщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 5 мільярдів 727,9 мільйона гривень податкових платежів, що на 198,2 мільйона більше очікуваного. Як повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, у порівнянні з аналогічним торішнім періодом ця сума більша на 1 мільярд 234,3 мільйона гривень.

До державного бюджету суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 2 мільярди 457,1 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 582,6 мільйона. В розрізі основних платежів найбільше надійшло податку на прибуток підприємств — 247,7 мільйона та податку на додану вартість – 1 мільярд 136,1 мільйона гривень. А це відповідно на 111,3 мільйона та 318,9 мільйона гривень більше, ніж торік.

Надходження до місцевих бюджетів склали 3 мільярди 270,9 мільйона гривень, що на 651,7 мільйона більше, ніж в аналогічному торішньому періоді.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області