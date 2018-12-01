Ти мені, я — тобі

Відповідно до підпункту 14.1.10 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України бартерна (товарообмінна) операція — це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі згідно з укладеним договором. Згідно ж зі статтями 715 і 716 Цивільного кодексу України за договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати іншій у власність один товар в обмін на інший.

Кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов’язання.

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Кодексу об’єктом оподаткування у фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід. Тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами.

Враховуючи сказане, обмежень щодо здійснення бартерних операцій (взаємозаліків) фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування не передбачено.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області