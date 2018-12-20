Уже легалізували понад п’ять сотень автомобілів

Із початку дії нових правил розмитнення та перебування на території України автомобілів на іноземній реєстрації Тернопільська митниця ДФС оформила 538 транспортних засобів. Причому 110 із них, так звані, «євробляхери» — автомобілі, ввезені на митну територію України з 1 січня 2015-го до 25 листопада 2018 року.

Як зазначила начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, у зоні діяльності її підрозділу функціонує двоє місць, в яких громадяни можуть оформити свій транспортний засіб: відділ митного оформлення №1 митного посту «Тернопіль–центральний», який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28а, та відділ митного оформлення №3 митного посту «Тернопіль-центральний» на вулиці Текстильна, 38. У середньому за день працівники митниці оформляють 45 автомобілів, з яких дванадцять — на іноземній реєстрації.

Не можна не зауважити, що 86,6 відсотка. митних декларацій, на підставі яких здійснили митне оформлення транспортних засобів, подано громадянами, які зареєстровані та проживають у Тернопільській області. Ще 13,4 відсотка зареєстровані в інших регіонах України.

Задля уникнення небажаних черг у місцях митного оформлення, які виникають і через іногородніх власників машин на «єврономерах», працівники Тернопільської митниці ДФС радять легалізувати свої транспортні засоби безпосередньо за місцем проживання.

При виникненні запитань щодо особливостей ввезення та розмитнення транспортних засобів на іноземній реєстрації звертайтеся за номером телефону гарячої лінії: (0352) 43-03-21, яка діє в Тернопільській митниці ДФС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області